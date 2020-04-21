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2020-04-21 وظائف إدارية وصحية للرجال والنساء بـ مستشفى الملك فهد التخصصي متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة الدمام، وفقاً للتفاصيل التالية: الوظائف الشاغرة :- Advertisements 1- المدير التنفيذي لأداء الطبيب (تكليف داخلي)

2-المدير التنفيذي لإرشادات مسارات وممارسات الرعاية الإكلينيكية (تكليف داخلي)

3-المدير التنفيذي للمراجعة والفعالية السريرية (تكليف داخلي -التجمع الصحي الأول)

4-مدير الشئون الوصفي

5-رئيس المعلوماتية الصيدلية والأتمتة

6-مدير الرعاية الصيدلانية رابط التقديم :- اضغط هناتابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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