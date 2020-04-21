وظائف شاغرة : براتب 6000 جنية| فرص عمل بشركة نافذة للصناعات الهندسية لجميع المؤهلات

تعلن شركة نافذة للصناعات الهندسية كبرى الشركات العاملة و المتخصصة في مجال تصنيع و توريد و تركيب أبواب و شبابيك و التند و الكوبستات، عن فرص عمل لجميع المؤهلات للعمل بفرع الشركة بالشيخ زايد، برواتب مجزية تبدأ من 2200 إلى 6000 جنية، و نستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف كالتالي:-
وظائف شركة نافذة للصناعات الهندسية
- مطلوب مدير مبيعات منطقة، و يشترط مؤهل عالي، و خبرة في مجال العمل لا تقل عن 3 سنوات، كما يشترط إجادة اللغة الإنجليزية، و أن لا يزيد السن عن 37 سنة، بمرتب يبدأ من 3500 إلى 6000 جنية حسب الخبرة، بالإضافة إلى بدل سيارة و عمولات.
- مطلوب مساعد فني، و يشترط مؤهل متوسط او إعدادي، و ان لا يزيد السن عن 37 سنة، براتب 2200 جنية.
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مزايا و طرق التقديم للوظائف
توفر شركة نافذة للصناعات الهندسية للراغبين تأمينات اجتماعية و طبية و بدل مواصلات و عمولات و حوافز، و يومين إجازة ” سبت وجمعة ” و لشغل الوظائف يرجى ملئ الاستمارة الخاصة بوظائف الشركة من الرابط التالي: https://tinyurl.com/rav5kgh
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