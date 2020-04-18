وظائف شاغرة : بمرتبات مجزية| وظائف خالية بشركة زودياك للملابس الجاهزة لجميع المؤهلات

تعلن شركة زودياك للملابس الجاهزة صاحبة الخبرة العريقة في إنتاج الملابس الجاهزة منذ عام 1974، عن فتح باب التعيين لشغل بعض الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات “طلبة ومؤهلات عليا ومتوسطة” للعمل بفروع الشركة بمدينة نصر و مصر الجديدة و الرحاب و الفيوم و الزقازيق و بنى سويف و الإسكندرية و السويس، و نستعرض الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف شركة زودياك للملابس الجاهزة

مطلوب مدير فرع، ويشترط مؤهل عالي وخبرة من 3 إلى 5 سنوات في نفس المجال، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب مجزي وقابل للتفاوض بالإضافة إلى عمولات. مطلوب مساعد مدير فرع، ويشترط مؤهل متوسط أو عالي، خبرة سنة في نفس المجال، وان لا يزيد السن عن 37 سنة. مطلوب مندوبين مبيعات داخل الفروع ” بيع داخل الفرع” ويشترط مؤهل عالي أو متوسط أو طلبة، والسن لا يزيد عن 28 سنة، براتب 1800 جنية بالإضافة إلى الكوميشين، وترقيات وحوافز شهرية.

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مزايا وطرق التقدم لشغل وظائف شركة زودياك للملابس

تقدم الشركة لكافة العاملين بها تأمينات طبية واجتماعية، وترقيات وحوافز وعلاوات، وتوفر تدريبات وشهادات تقدير مكافآت، وغيرها من المزايا، و لشغل الوظائف يرجى ملئ استمارة الوظائف من خلال الرابط التالي: https://tinyurl.com/ronwjej