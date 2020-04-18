وظائف شاغرة في مجموعة عصام قباني

2020-04-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من أبها، وجدة.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول السلامة (أبها): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص الصحة والسلامة البيئية.

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– مدير العقود (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والتسويق)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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