وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي

2020-04-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي معالج مهني أول.

. طبيب عام (عدد 3 وظائف).

. فني أول تشخيص القلب والأوعية الدموية- معمل قسطرة القلب.

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. ممرض أول- العناية القلبية/ معمل القسطرة.

. أخصائي معالج الجهاز التنفسي.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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