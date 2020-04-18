13 #وظيفة شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

2020-04-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير- إدارة المشاريع (جازان).

. مدير- العمليات الفنية وتحسين الإداء (جازان).

. فني ثالث- الكهرباء وأجهزة القياس (جازان).

. أخصائي أول- مركز البيانات (الجبيل).

. أخصائي أول- تطبيقات أعمال تقنية المعلومات (الجبيل).

. مهندس أول- الكهرباء (جازان).

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. مشرف أول- الصيانة (جازان).

. أخصائي أول- التسويق الفني (الجبيل).

. أخصائي أول- الصب والتركيب (الرياض).

. أخصائي ثاني- التكامل (الرياض).

. أخصائي شريك أعمال الموارد البشرية (الرياض).

. مستشار ثاني- إدارة الأداء (الرياض).

. مدير أول- تطوير التكنولوجيا (الجبيل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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