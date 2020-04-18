وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة إميرسون

2020-04-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مطور البرمجيات: درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصص علوم الكمبيوتر، أو المجالات ذات الصلة.

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– أخصائي ثاني دعم التطبيقات البرمجية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البترول، أو الجيولوجيا، أو هندسة المكامن).

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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