وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS

2020-04-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران، والطائف.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير خدمات التدريب (الظهران).

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. مدير إدارة المرافق (الرياض).

. مشرف ميكانيكي- التايفون (الطائف).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 إبريل 2020م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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