وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمصفاة ساسرف

2020-04-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية ساسرف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وبيّنت شركة ساسرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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محلل- التعويضات والفوائد: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

مهندس تخطيط التحول: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 16 إبريل 2020م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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