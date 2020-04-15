وظائف إدارية شاغرة في مصفاة ساسرف

2020-04-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل أمني أول- تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو أمن تقنية المعلومات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. محلل تطبيقات- تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

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. محلل أمني- تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو أمن تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

. محلل نظم- تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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