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11 وظيفة شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، المتخصصة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول الأمن السيبراني/ أمن الشبكات.
– مسؤول إدارة المرافق.
– مؤلف الإعلانات.
– مستشار قانوني.
– سكرتير التنفيذي/ مجلس الإدارة.
– مصمم جرافيك أول.
– أخصائي أول وسائل الإعلام الاجتماعية.
– رئيس وحدة الأمن السيبراني/ إدارة المخاطر.
– خبير اقتصادي أول (عدد 3 وظائف).
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 إبريل 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يونيو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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