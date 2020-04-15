وظائف شاغرة في شركة غازكو

2020-04-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف أمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، وخميس مشيط.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– رجل أمن (الطائف).

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– رجل أمن (خميس مشيط).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 15 إبريل 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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