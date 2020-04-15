وظائف قيادية شاغرة في شركة المياه الوطنية

2020-04-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في تخصصات: (الهندسة، سلسلة التوريد، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من القصيم، والمدينة المنورة.

وبينت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الخدمات المشتركة (القصيم).

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– مدير الخدمات المشتركة (المدينة المنورة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 14 إبريل 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 إبريل 2020م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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