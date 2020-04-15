2020-04-14

#وظائف شاغرة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن رغبتها في استقطاب الكوادر السعودية في مجال السلامة من الحرائق، على مسمى “رجل إطفاء”؛ وذلك للعمل بمقر مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الدبلوم في تخصصات: (السلامة، الوقاية من الحرائق)، أو في مجال يتصل بالغرض من الوظيفة.

– ألا يقل التقدير عن جيد.

وبينت الهيئة، أنّ مميزات الوظائف هي:

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. رواتب مجزية.

. برنامج امتلاك مسكن.

. تأمين طبي مميز.

. برامج تدريب وتطوير.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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