وظائف شاغرة : اعلان وظائف كلية المدينة الجامعية بعجمان 2020

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تعلن كلية المدينة الجامعية عجمان عن وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس، للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الإعلانات التي يتم نشرها بالصحف المصرية والاماراتية ووظائف محدثة بأستمرار لعام 2020، حيث تعد كلية المدينة الجامعية والتي يقع مقرها في إمارة عجمان، من أحدى مؤسسات التعليم العالي بدولة الإمارات، حيث تأسست تحت رعاية السمو الشيخ حمد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان.
وظائف كلية المدينة الجامعية بعجمان.
اعلان كليه المدينه بعجمان، توفر كلية المدينة الجامعية بعجمان بيئة تعليمية عالية الجودة لتعزيز البحث والنمو الشخصي، كما تستخدم ايضاً مجموعة واسعة من الأنشطة الازمة للتطوير الأكاديمي والمهني، وتعلن عن الوظائف الشاغرة التالية:
وظائف جريدة الأهرام الجمعة من هنا
- أستاذ مساعد/ مشارك – إدارة الموارد البشرية.
- أستاذ مساعد/ مشارك – العلاقات العامة.
- أستاذ مساعد/ مشارك – القانون.
- أستاذ مساعد كلية طب الأسنان.
- أستاذ مساعد/ مشارك- كلية الصيدلة.
اذا كنت مهتما، يرجى إرسال سيرتك الذاتية من خلال الموقع من هنا.
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