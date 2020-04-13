وظائف شاغرة : برواتب مجزية| وظائف خالية بشركة سوق دوت كوم العالمية للبيع الاونلاين

أعلنت شركة سوق دوت كوم العالمية للبيع أونلاين و للتوزيع، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات، برواتب مجزية، من عمال مخازن ومسئولين توصيل، وننشر الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف سوق دوت كوم للبيع الاونلاين

مسئول توصيل، ويشترط مؤهل عالي أو متوسط، خبرة أو بدون، كما يشترط إجادة برامج الاكسيل، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 2600 جنية، والعمل 9 ساعات، للعمل بفروع الشركة بالمعادي والهرم والقطامية والعاشر من رمضان وأبو رواش و الأقصر و أسوان و أسيوط و الإسكندرية والمنصورة وطنطا. مطلوب عمال مخازن، للعمل بفروع الشركة بالمعادي والهرم والقطامية و الأقصر و أسوان والإسكندرية والمنصورة وطنطا والعاشر من رمضان وأبو رواش، ويشترط مؤهل عالي أو متوسط، وان يجيد استخدام برنامج الاكسيل وخبرة في نفس المجال، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 2600 جنية.

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شروط ومزايا وطرق التقديم للوظائف

وللراغبين يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، والعمل 9 ساعات، والتعاقد مع شركة أوت سورس، و توفر الشركة للراغبين تأمينات طبية واجتماعية، ولمن يرغب يرجى ملئ استمارة الوظائف الخاصة بشركة سوق دوت كوم من خلال الرابط التالي: https://tinyurl.com/vqapxs6