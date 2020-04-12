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2020-04-12 وظائف إدارية للرجال والنساء لدى البنك السعودي الفرنسي للعمل في العاصمة الرياض ومدينة الخبر متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء للعمل في العاصمة الرياض وفي مدينة الخبر وفق التفاصيل التالية: الوظائف الشاغرة :- 1- مدير حلول تمويل التجارة درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

خبرة في المكتب الأمامي للتمويل التجاري والعمليات ، خبرة في الهيكلة ، ويفضل تطوير المنتجات.

الحد الأدنى من الخبرة 15 سنة ، أغلبيتها في بيئة الخدمات المصرفية للشركات والتمويل التجاري.

المعرفة المصرفية للشركات والمنتجات المالية التجارية.

مهارات هيكلة المعاملات في بيئة تمويل التجارة بشكل خاص باستخدام تمويل التجارة ومنتجات FI رابط التقديم :- اضغط هنا Advertisements 2- مدير الحوكمة الشرعية درجة البكالوريوس ، يفضل أن تكون في الأعمال / التسويق / المصرفية الإسلامية

من 6-8 سنوات خبرة في مجال الامتثال للشريعة

فهم ممتاز للأعمال والمنتجات والخدمات

مهارات تحليلية واستقصائية ممتازة

خبرة محنكة في كتابة السياسات ووثائق الأقسام بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية رابط التقديم :- اضغط هنا 3- موظف المعاملات المصرفية العالمية درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، الخدمات المالية ، المحاسبة أو الاقتصاد

خبرة لا تقل عن سنتين في العمليات المصرفية

المعرفة الحاسوبية وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس

إجادة اللغة الإنجليزية رابط التقديم :- اضغط هناتابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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