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2020-04-12 وظائف إدارية للرجال والنساء بشركة أمازون العالمية في الرياض بمسمى وظيفي مدير تطوير الأعمال متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة أمازون العالمية “سوق كوم” عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء للعمل في مدينة الرياض بمسمى وظيفي “مدير تطوير الأعمال”، ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- Advertisements – درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة (يفضل ماجستير إدارة أعمال).

– مهارات وخبرات قيادية مثبتة.

– خبرة يمكن إثباتها في تطوير الأعمال أو إدارة الحسابات.

– مهارات الاتصال الكتابية والشفوية.

– القدرة على تعدد المهام وتحديد أولويات مسارات العمل المتعددة. رابط التقديم :- – عبر موقع linkedin: اضغط هنا تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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