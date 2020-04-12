شكرا لقرائتكم وظائف للجنسين بـ الهيئة السعودية للمقاولين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-04-11 وظائف للجنسين بـ الهيئة السعودية للمقاولين للعمل في مدينة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين توفر عدد 4 وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس، من أجل العمل في مقر الهيئة في العاصمة الرياض. الوظائف الشاغرة :- 1- مهندس ترخيص أول درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات الصلة

· إجادة اللغة الإنجليزية والعربية 2- محلل أول التعاقد الإلكتروني: Advertisements – درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، الهندسة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً). 3- محلل أول التخطيط الاستراتيجي: – درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة الإستراتيجية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً). 4- مسؤول أول الاستشارة والمراجعة: – درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً). رابط التقديم :- اضغط هنا تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف للجنسين بـ الهيئة السعودية للمقاولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.