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2020-04-11 وظائف إدارية للرجال والنساء لدى شركة ساب للبرمجيات للعمل في العاصمة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة ساب للبرمجيات SAP عن توفر تدريب للطلاب في مجال المبيعات في موقع الشركة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي “مندوب مبيعات تطوير متدرب”. ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الواردة أدناه: الوظائف الشاغرة :- – مندوب مبيعات تطوير متدرب Advertisements شروط التقديم :- – طالب في مرحلة البكالوريوس او الماجستير في مجالات الأعمال أو ما يعادلها.

– مهارات الاتصال اللفظي والكتابي.

– مهارات تنظيم وإدارة الوقت ممتازة.

– مستوى جيد في الإنجليزية.

– مهارات قوية في حل المشكلات.

– يعمل بشكل جيد في إطار الفريق مع القدرة على التعلم والتكيف بشكل سريع. رابط التقديم :- – عبر موقع linkedin : اضغط هناتابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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