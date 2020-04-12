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2020-04-11 وظائف إدارية للجنسين لدى شركة شبه الجزيرة للمقاولات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة شبه الجزيرة للمقاولات (ساجكو) عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل في الشركة في الرياض. ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- Advertisements – مدير المستودع رابط التقديم :- اضغط هناتابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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