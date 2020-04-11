وظائف شاغرة : براتب 4000 جنية| وظائف خالية بشركة دومتى للمنتجات الغذائية لجميع المؤهلات

أعلنت شركة دومتى للمنتجات الغذائية، كبرى الشركات الرائدة فى مجال الصناعات الغذائية بالعالم العربي، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات، و ذلك للعمل بفروع الشركة بالقاهرة ومحافظات الدلتا والصعيد، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوب كالتالي:-

وظائف شركة دومتى للمنتجات الغذائية

مطلوب مندوب مبيعات، للعمل بالقاهرة – الدلتا – الصعيد، و يشترط مؤهل عالى أو فوق متوسط، وخبرة لا تقل عن سنة، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، والعمل 9 ساعات، وتدريب مجاني وزيادات سنوية و ترقيات، براتب يبدأ من 4000 إلى 4500 جنية. مطلوب سائقين درجة أولي وثانية وثالثة، للعمل بمواقع الشركة بالسادس من أكتوبر و المريوطية هرم والخصوص، ويشترط مؤهل متوسط أو محو أمية، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، والعمل 9 ساعات، براتب يبدأ من 2900 إلى 3300 جنية، بالإضافة إلى أرباح سنوية وزيادات سنوية. مطلوب عمال إنتاج، للعمل بالسادس من أكتوبر، ويشترط أن يكون حاصل على مؤهل متوسط أو محو أمية، والسن لا يزيد عن 30 سنة، والعمل 8 ساعات، بنظام الورادى، براتب 2250 جنية، بالإضافة إلى أرباح وزيادات سنوية.

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مزايا وطرق التقدم للوظائف

توفر الشركة للراغبين تأمينات اجتماعية وطبية، وعقود عمل دائمة، وتدريب مجاني، و انتقالات و سكن للمغتربين للترقي، بالإضافة إلى زيادات و أرباح سنوية، و لمن يرغب يرجى ملئ الاستمارة الخاصة بشغل الوظائف من هنا ” وظائف شركة دومتى للمنتجات الغذائية “.