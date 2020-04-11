وظائف شاغرة هندسية وإدارية بالتصنيع الوطنية

2020-04-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول- معدات (الجبيل).

. أخصائي أول- الكهرباء (الجبيل).

. محلل أول- إدارة الجودة الشاملة (الجبيل).

. أخصائي- حلول أعمال تقنية المعلومات (الرياض).

. أخصائي- الأنظمة (الجبيل).

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. أخصائي ثاني- أنظمة الأمن (الرياض).

. مشرف- الإنتاج (الرياض).

. مشرف- الصيانة (الرياض).

. مشرف مدني (الجبيل).

. مخطط- الصيانة (الجبيل).

. أخصائي- أمن تقنية المعلومات (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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