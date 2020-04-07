وظائف شاغرة بفروع شركة المياه الوطنية

2020-04-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجازان.

وبينت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تطوير الكفاءات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

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– مدير سلسلة التوريد (جازان): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، سلسلة التوريد)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 إبريل 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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