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#وظائف قيادية شاغرة في شركة النهدي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير أنظمة مناولة المواد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الميكاترونيك، أو الهندسة الإلكترونية، أو الهندسة الميكانيكية)، أو ما يعادلها.
– مدير تخطيط البضائع: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 إبريل 2029م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يوليو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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