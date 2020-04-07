وظائف شاغرة لدى متاجر بنده للتجزئة

2020-04-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد خدمة الإنتاج- الأغذية الطازجة.

. مساعد خدمة إنتاج المتجر.

. بائع إلكترونيات- هايبر بنده السنابل.

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. موظف خدمة أجبان- هايبر بنده بريمان.

. مساعد خدمات الإنتاج (عدد وظيفتين).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 إبريل 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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