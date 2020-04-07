وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة صدارة

2020-04-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس رئيسي مراقبة العمليات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).

– محلل ثاني الأمن السيبراني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر، أو نظم المعلومات الإدارية)، أو أي مجال ذي الصلة.

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– مهندس مراقبة العمليات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (مراقبة العمليات، أو الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).

– مهندس معدات العمليات: درجة البكالوريوس في أي مجال هندسي ذي الصلة.

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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