وظائف شاغرة : تعرف على أغرب وظائف تغزو العالم 2020 ويمكن العمل بها من المنزل

كل يوم تتطور التقنية والتكنولوجيات، فيظهر المزيد من الأجهزة الحديثة والتقنيات الرائعة التي تخلق وظائف جديدة كما أنها تعمل على تسهيل الكثير من الأعمال وحتى ممارساتنا اليومية، بسبب هذا التقدم الرهيب الذي تشهده البشرية قد تختفي العديد من الوظائف لتحل الآلة بدلا من العنصر البشري، وفي مقابل ذلك يظهر العديد من الوظائف التي تهدف إلى استمرار هذا التقدم، قد تبدو لنا هذه الوظائف للوهلة الأولى أنها غريبة ولم نسمع بها من قبل، ولكنها في القريب العاجل تكون هذه الوظائف هامة جدا ولا مجال للاستغناء عنها لاستمرارية الحياه.

أغرب وظائف

في مقالنا هذا نستعرض سويا أغرب الوظائف التي من المتوقع أن تغزو العالم قريبا طبقا لتوقعات الكثير من الخبراء، لتحجز لنفسك وظيفة من هذه الوظائف المتوقعة وتنمي مهاراتك في المجال.

1- المبرمج:

في الوقت الحالي البرمجة غزت حياتنا بالفعل، فأصبحت هي تقريبا أساس كل شيء، فأي آلة أو جهاز جديد متطور يقوم على أساس البرمجة، والجدير بالذكر أن البرمجة كلما تطورت كلما حلت محل العنصر البشري وأدت مهام كثيرة بعدد أفراد أقل، يوجد في الوقت الحالي وظيفة المبرمج ولكن بعدد أقل من المتوقع أن يكون عليه في المستقبلـ البرمجة مجال سهل جدا على من يهوى المجال، فإن كنت تحب هذا المجال طور مهاراتك به لتكون مبرمج ماهر.

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2- أخصائي نظم المعلومات:

أخصائي نظم المعلومات، هو من يراقب ويعمل على أمان كل الخدمات الإلكترونية والمميكنة التي تخدمنا نحن كمستخدمين وعملاء، لأي موقع إلكتروني خاص بشركة معينة أو حتى مؤسسة حكومية أو خاصة، لذلك من المتوقع أن يزيد الطلب على أخصائي نظم المعلومات في المستقبل العاجل، وذلك لأن جميع المؤسسات اتجهت لجعل من خدماتها المقدمة إلكترونية لتوفير الوقت والجهد.

3- عالم البيانات

عالم البيانات هو المسؤول عن بيانات الموظفين كافة وأرشفتها وجعلها متاحة على الموقع الخاص بالشركة أو المؤسسة، وظيفة عالم البيانات مثلها كمثل أخصائي نظم المعلومات من أكثر الوظائف التي يزيد عليها الطلب في المستقبل.

4- أخصائي الأمن الإلكتروني:

أخصائي الأمن الإلكتروني، وظيفة هاما جدا جدا، حيث أن أخصائي الأمن الإلكتروني هو المسؤول عن أمن جميع البيانات والمعلومات المؤرشفة إلكترونيا، وتأمينها بحيث أن لا تكون سهل الوصول إليها من قبل الهكر والاختراق عن طريق المحترفين، فهذه الوظيفة هي أهم وظيفة يزيد عليها الطلب، وجدير بالذكر أن أخصائي الأمن الإلكتروني يحصل على راتب كبير نظرا إلى وظيفته الهامة جدا والشاقة.