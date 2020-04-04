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2020-04-04 وظائف إدارية للرجال والنساء لدى البنك السعودي الفرنسي للعمل في العاصمة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توفر وظائف إدارية مالية شاغرة للعمل في الرياض بمسمى وظيفي “المدير الأول للعلامة التجارية”. ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات التالية: الوظائف الشاغرة :- Advertisements – المدير الأول للعلامة التجارية شروط التقديم :- درجة بكالوريوس ذات صلة

2-3 سنوات من الخبرة في التسويق و / أو التصميم و / أو الاتصالات المؤسسية.

المهارات المتوسطة في Microsoft Office ضرورية (PowerPoint ، Word ، Excel)

خبرة في تقنيات إنتاج الطباعة وإعداد الملفات

معرفة HTML و CSS والتسويق عبر البريد الإلكتروني أحد الأصول

مهارات شخصية ومهارات تواصل متطورة ؛ مريحة في بيئة الشركات

خبرة في الالتزام بالعلامة التجارية وتطويرها وتنفيذها

القدرة على إدارة العديد من المشاريع والمهام المتزامنة في بيئة تتطلب مهلة محددة

معرفة العمل بقطاع الخدمات المالية أحد الأصول

إجادة اللغة الإنجليزية رابط التقديم : اضغط هنا تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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