شكرا لقرائتكم وظائف لدى شركة العليان للخدمات الغذائية عبر طاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-04-04 وظائف لدى شركة العليان للخدمات الغذائية عبر طاقات للعمل في مدينة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة العليان للخدمات الغذائية عن توفر 6 وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في مدينة الرياض، بمسمى وظيفي “محاسب”. ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الواردة. الوظائف الشاغرة :- Advertisements – محاسب – العدد 6 وظائف شروط التقديم :- 1- سعودي الجنسية.

2- البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (المحاسبة).

3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم.

5- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً. رابط التقديم :- اضغط هناتابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف لدى شركة العليان للخدمات الغذائية عبر طاقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.