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2020-04-04 وظائف إدارية للرجال والنساء لدى مايكروسوفت بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة مايكروسوفت عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل في الرياض بمسمى وظيفي – مهندس أول عملاء SAP -. ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- Advertisements – مهندس أول عملاء SAP شروط التقديم :- خبرة عملية في تثبيت وترحيل SAP عبر قواعد بيانات متعددة بما في ذلك SAP HANA مع Linux و Windows ويفضل في السحابة العامة.

خبرة في تحديد وتعريف Azure Storage والشبكات الافتراضية والأجهزة الظاهرية لـ SAP

خبرة في الهندسة المعمارية وتقديم حلول عالية التوافر واستعادة البيانات بعد الكوارث لقواعد البيانات وتطبيقات SAP.

فهم أساسيات Azure ، مثل الحوكمة والأمن والمراقبة. رابط التقديم :- اضغط هناتابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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