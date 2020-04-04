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#وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والجبيل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. أخصائي ميكانيكي (الجبيل).
. مشرف- خدمة العملاء (الدمام).
. مشرف- البناء والتفتيش (الجبيل).
. مشرف- عمليات الإنتاج (الجبيل).
. مهندس أول- مشاريع الموقع (الجبيل).
. مهندس أول- مشتريات المشاريع (الجبيل).
. فني- التحليلات (الجبيل).
. مشرف- الكهرباء (الجبيل).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 إبريل 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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