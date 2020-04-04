وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام

2020-04-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مساعد صيدلي”؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرزت إدارة المستشفى أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص الصيدلة، مع وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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