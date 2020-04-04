وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني

2020-04-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي تعاون دولي”؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الطيران، أو الاقتصاد، أو القانون، أو القانون الدولي، أو العلاقات الدولية)، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 6 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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