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2020-04-03 وظائف إدارية بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعمل في العاصمة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توفر وظائف شاغرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بالمسميات الوظيفية التالية (أخصائي أول ضبط الجودة، ومؤلف إعلانات)، ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- 1- أخصائي أول ضبط الجودة: الهندسة

أو العلوم

أو أي شهادة ISO 9001 رئيسية ذات صلة 2- مؤلف إعلانات: علاقات عامة

المحتوى والإنتاج الإعلامي

إدارة وسائل الإعلام

تسويق الشركات تاريخ التقديم: Advertisements – متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب. رابط التقديم: 1- أخصائي أول ضبط الجودة: اضغط هنا 2- مؤلف إعلانات: اضغط هناتابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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