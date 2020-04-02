وظائف نسائية شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

2020-04-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف- التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية)، أو أي مجال ذي الصلة.

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. مراجع/ مدقق حسابات ثالث: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة، أو المحاسبة).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 9 شعبان 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 15 شعبان 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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