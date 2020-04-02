وظائف شاغرة للجنسين في مشروع مدينة نيوم

2020-04-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وبيّنت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير أول- توليد الرياح: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهروميكانيكية).

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. مسؤول المنتجات- رحلات العملاء: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

. مسؤول المنتجات- التصميم والبحوث: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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