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#وظائف شاغرة للجنسين في بوبا العربية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مسؤول- التسوية والفواتير (الرياض).
. مدير- المبيعات عبر الهاتف (للنساء/ الرياض).
. موظف- المبيعات الميدانية (عدد 15 وظيفة/ جدة).
. موظف- حسابات خدمة العملاء (الخبر).
. موظف- حسابات خدمة العملاء (جدة).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 2 إبريل 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يونيو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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