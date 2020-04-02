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#وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة الراشد
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– منسق مبيعات (الرياض).
– منسق مبيعات (الدمام).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 2 إبريل 2020م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يوليو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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