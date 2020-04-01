وظائف شاغرة : وظائف جامعة مدينة السادات 2020

ننشر وظائف جامعة السادات، والتي تعلن عن وظائف خالية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، في الاعلان المنشور اليوم الأربعاء 1 ابريل 2020 ضمن وظائف جريدة الجمهورية العدد اليومي، على أن يكون التقديم بمقر الجامعة, وجميع تفاصيل الوطائف على الموقع الإلكتروني للجامعة على شبكة الانترنت وظائف جامعة مدينة السادات 2020 تعلن الجامعة عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس بالكليات التالية: وظائف كلية الحقوق: مطلوب عدد 1 مدرس مساعد اقسم الشريعة الإسلامية. وظائف كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: Advertisements عدد 3 مدرس تخصص نظم معلومات. وظائف جريدة الأهرام الجمعة من هنا. تقدم الطلبات بالمقر الإداري للجامعة بأسم السيد الأستاذ أمين عام الجامعة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ نشر للإعلان, ويمكن الاطلاع على الإعلان تفصيلا على الموقع الإلكتروني لجامعة مدينة السادات على شبكة الإنترنت من هنا.

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