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2020-03-31 وظائف للرجال والنساء لدى شركة صدارة في الجبيل يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة صدارة عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء للعمل في منطقة الجبيل – بمسمى وظيفي – أخصائي الرواتب والمزايا – . ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- Advertisements – أخصائي الرواتب والمزايا شروط التقديم :- درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو الموارد البشرية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.

يفضل شهادة CIPD المستوى 3 أو شهادة SHRM.

8+ سنوات في الرواتب والمزايا رابط التقديم : اضغط هنا تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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