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2020-03-31 وظائف إدارية للرجال والنساء في البنك الإسلامي للتنمية يشترط يكون المتقدم سعودي الجنسية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء للعمل في منطقة جدة بمسمى وظيفي – أخصائي مشتريات – مساعد مشتريات -. ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- Advertisements 1- أخصائي مشتريات درجة البكالوريوس مع 8 سنوات في الهندسة / إدارة الأعمال / المالية / أي تخصص ذي صلة

بكالوريوس مع خبرة 8 سنوات في منظمة دولية / إقليمية في المجالات ذات الصلة ، مع التركيز على شراء المشاريع. 2 – مساعد مشتريات درجة البكالوريوس مع 5 سنوات من الخبرة في الهندسة / إدارة الأعمال / المالية / أي تخصص ذي صلة

معرفة ممتازة بإجراءات المناقصات وسياسات الشراء.

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