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2020-03-31 وظائف هندسية وإدارية للجنسين بشركة التصنيع الوطنية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن وظائف إدارية وهندية شاغرة للرجال والنساء للعمل في الجبيل وجازان بمسميات وظيفية مختلفة. ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- 1 – محلل فني – شهادة البكالوريوس في الكيمياء الصناعية أو مجال ذي صلة بالهندسة أو الأجهزة والمعدات.

– خبرة 5 سنوات على الأقل في مجال البتروكيماويات وأنظمة تحليل العمليات.

– مهارات جمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير.

– خبرة بعمليات التصنيع.

– مهارات ضمان الجودة.

– ISO 9001. رابط التقديم :- اضغط هنا Advertisements 2- موظف الصيانة الكهربائية الثانوية العامة أو دبلوم في الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.

10 سنوات على الأقل من الخبرة العملية للعمل مع قسم الصيانة الكهربائية. في أي صناعة كيميائية / بتروكيماوية. رابط التقديم :- اضغط هنا 3- مشرف أول المواد الخام – درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو الهندسة الصناعية.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الصناعات التحويلية.

– الدراية بمعايير السلامة التنظيمية، المتعلقة بعمليات المستودعات. رابط التقديم :- اضغط هنا تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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