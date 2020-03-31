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2020-03-31 وظائف شاغرة للجنسين ببرنامج الخدمات الصحية بالجبيل بمسمى أخصائي صحة عامة متابعات الخليج 365 - الرياض الشروط : Advertisements سعودي / سعودية الجنسية

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / التأهيل الصحي

لا يشترط توفر الخبرة

نوع الدوام : دوام كامل / فترة العمل : صباحية – للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنــا ).

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