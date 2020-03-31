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وظائف شاغرة للجنسين ببرنامج الخدمات الصحية بالجبيل

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2020-03-31

وظائف شاغرة للجنسين ببرنامج الخدمات الصحية بالجبيل

بمسمى أخصائي صحة عامة

متابعات الخليج 365 - الرياض

الشروط :

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  • سعودي / سعودية الجنسية
  • درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / التأهيل الصحي
  • لا يشترط توفر الخبرة
  • نوع الدوام : دوام كامل / فترة العمل : صباحية

– للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنــا ).

 

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