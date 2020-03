وظائف شاغرة : بسبب فيروس كورونا أمازون تعلن عن 100 ألف وظيفة جديدة بدوام كامل

في الوقت الذي يمر به العالم من حالة خوف وزعر بعد تفشي فيروس كورونا الجديد (Covid-19) الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي، إلان أن شركة أمازون تشهد حالة من الطلب الكبير، حيث أعلنت مؤخراً عن حاجتها إلى 100،000 وظيفة جديدة، في دليل على نسبة مشاركة القراء العالية في شراء الكتب الرقمية عبر الإنترنت، وهذا ما أعلنته Amazon بالفعل أن هناك زيادة كبيرة في التسوق عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت أمازون إنها ستنفق أكثر من 350 مليون دولار لرفع أجور هؤلاء العمال في الولايات المتحدة وكندا بمقدار 2 دولار في الساعة و2 جنيه إسترليني في بريطانيا وحوالي 2 يورو في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أبريل، وفي الوقت الحالي، تدفع الشركة 15 دولارًا أو أكثر في الساعة للعاملين في مراكز طلب الشراء في الولايات المتحدة، والتي تختلف من منطقة إلى أخرى.

يمكنك الدخول إلي رابط المقال الأصلي على موقع شركة امازون

Amazon ramps hiring, opening 100,000 new roles to support people relying on Amazon’s service in this stressful time