وظائف شاغرة : لجميع المؤهلات| وظائف خالية بشركة خير بلدنا هايبر ماركت بمرتبات مجزية 2020

تعلن شركة خير بلدنا بالتجمع الخامس ميدان المحكمة، أمام بي تك بمول سفن ستارز، عن حاجتها إلى عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، من خلال تعيينات مباشرة بالفرع، وذلك للعمل بفرع الشركة بالقاهرة الكبرى، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة خير بلدنا هايبر ماركت

مطلوب مدير فرع – مدير ليلي. مدير جروسري. مدير فراشات. مشرف موارد بشرية – لوجستيك. محاسب. مشرف كاشير. مساعد كاشير و كاشير. بائع خضروات. مشرف مجمدات. مشرف جروسري وغذائي. جروسري. أمين مخزن. عمال مخازن ومراقب مخزون. مشرف بقالة. بقال ومساعد بقال. مشرف استلامات. مشرف منزلية. منسق منزلية. مشرف اسماك. بائع أسماك. مشرف جزارة. بائع لحوم. مشرف خدمة عملاء. موظف خدمة عملاء. مراقب كاميرات. عمال خدمات و نظافة. موظفين امن إداري. دليفري فيسبا أو سيارة. مدير منطقة أمامية. موظف FMC.

شروط ومزايا وطرق التقدم لشغل الوظائف

يشترط لجميع الوظائف مؤهل متوسط على الأقل أو عالي، والسن من 18 إلى 45 سنة، و يشترط خبرة أو بدون، وتوفر شركة خير بلدنا مرتبات مجزية وتأمينات طبية واجتماعية وتدريب واستقرار عمل، ونظام العمل 9 ساعات، شامل ساعة راحة، وذلك للعمل بفرع الشركة بالعنوان المذكور أعلاه.

وظائف آخري:-

ولمن يرغب في شغل الوظائف المطلوبة يرجى الحضور إلى موقع الفرع بالعنوان التالي ” التجمع الخامس ميدان المحكمة، أمام بي تك بمول سفن ستارز” يوميا، أو التواصل مع الشركة لتحديد موع للمقابلات من خلال الأرقام التالية : 01555191424 – 0109904268 – او من خلال ملئ الاستمارة بالرابط التالي : https://tinyurl.com/qu5lftw