وظائف شاغرة : وظائف خالية للعمل بشركة أوريدو للإتصالات في الكويت وقطر بجميع التخصصات 2020

تطلب شركة أوريدو Ooredoo للاتصالات من الموظفين العمل في جميع مجالات الخبرة في مكاتبها في الكويت وقطر، ومتاح التقديم لجميع الجنسيات العربية عبر الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت.

نبذة مختصرة عن شركة أوريدو للإتصالات

نشأت شركة أوريدو Ooredoo للإتصالات عام 1997م وبدأت العمل بشكل رسمي في السوق عام 1999م، وقد كانت هي تاني شركة تقدم الخدمات للهواتف والموبيلات في دولة الكويت، وكان اسم الشركة هو الشركة الوطنية للاتصالات، حيث تم تغيير الأسم ليكون في عام 2014 اوريدو للإتصالات، تعتبر الشركة واحدة من أكبر شركات الاتصالات في الكويت وتقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف المليون عميل في الكويت فقط.

الوظائف المطلوبة للعمل بشركة أوريدو للإتصالات

مدير أول للحسابات

مسؤول إدارة قيمة العملاء الثابتة

مسئوول أول مبيعات التجزئة

أخصائي أول نظم معلومات الموارد البشرية

مراجعين داخليين في الشركة

مدير توقعات وتحليل المبيعات

تخصصات أخرى

بعض التفاصيل عن الوظائف

مصدر المعلومات الواردة : الموقع الرسمي لشركة الإتصالات أوريدو على الأنترنت

تاريخ نشر الوظائف 25 مارس 2020

الجنسيات المطلوبة للعمل : من الدول العربية والكويت

الوظائف المتاحة والمطلوبة : 8 تخصصات من الوظائف المتاحة للشركة

خطوات التقديم للوظائف الخالية في شركة أوريدو للإتصالات

يمكنك التقديم للوظائف المتاحة في شركة اوريدو للإتصالات عبر الولوج إلي الرابط الرسمي لموقع الشركة على الإنترنت

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رابط قسم التوظيف بشركة أوريدو للإتصالات في الكويت

بعد الدخول إلي الموقع قم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للتقديم وهكذا تكون قد إلتحلق بوظائف شركة اوريدو في دولة الكويت

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