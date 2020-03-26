وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركات الشايع الكويت 2020 جميع التخصصات لجميع الجنسيات

أعلنت مجموعة شركات الشايع الكويت عن حاجتها للعديد من التخصصات الوظيفية، وتقديم هذه الوظائف متاح لجميع الجنسيات العربية وكذلك المواطنين في الكويت، ووفقا لبعض الشروط الواجب توفرها.

نبذة مختصرة عن مجموعة شركات الشايع الكويت

شركات الشايع في دولة الكويت هي شركة عائلية لديها أنشطة تجارية في مجموعة متنوعة من الأسواق المحلية والدولية. تم افتتاح الشركة في عام 1983 م وتضم مجموعة من العلامات التجارية العالمية مثل مازر كير و وواتش اند ام، ماك، وستارباكس وغيرها من العلامات التجارية الشهيرة، ويوجد لدى الشركة فروع أخرى في الشرق الأوسط وتركيا وروسيا واروبا، ويبلغ عدد فروع الشركة 4500 فرع ولديها 90 علامة تجارية، ويبلغ عدد الموظفين في الشركة أكثر من 60 ألف موظف من 120 دولة مختلفة, كما تبلغ مساحة الفروع 1.2 مليون متر مربع.

الوظائف الخالية والمطلوبة في شركة الشايع

تنفيذي أول قسم الأزياء

رئيس قسم الأزياء

موظفين تسويق

تجار ماركات تجزئة

أخصائيين أعمال توظيف

مدير المراجعة الداخلية بالشركة

مساعد تجار

رئيس خدمات الشحن

مدير عقود – تكنولوجيا المعلومات

مدير تغيير

محلل أعمال

مدير تمويل الأعمال المالية

شركاء أعمال تكنولوجيا المعلومات

وأخرى

تفاصيل إضافية

الجنسيات المطلوبة : الكويت وغير الكويت

التقديم : متاح

مصدر الوظيفة : الموقع الرسمي للشركة

خطوات التقديم لوظائف شركات الشايع

يمكنك التقديم للوظائف السابقة عن طريق الدخول للرابط الرسمي للشركة عبر الإنترنت، رابط قسم التوظيف بمجموعة شركات الشايع في الكويت .