وظائف شاغرة : بمرتبات مجزية| وظائف خالية بشركة الشاهين للاستيراد والتوزيع لجميع المؤهلات

في متابعة مستمرة لعرض جديد الوظائف، تعلن شركة الشاهين للاستيراد والتوزيع، كبرى الشركات العاملة في مجال الاستيراد والتوزيع، واحدة من اكبر المستوردين و الموزعين لأكثر من 20 شركة حول العالم، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة بفروع الشركة ” القاهرة و الجيزة و العاشر من رمضان و الشرقية و طنطا” ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:-
وظائف شركة الشاهين للاستيراد والتوزيع
- مطلوب مشرفين مبيعات كبار عملاء، وذلك للعمل على إدارة مندوبي المبيعات بالإضافة إلى التواصل مع إدارات السوبر ماركت و الهايبر المختلفة، و يشترط مؤهل عالي و خبرة لا تقل عن سنة، براتب 4000 جنية.
- مندوبين مبيعات، للعمل على توزيع المنتجات، معه سائق لتغطية المناطق وخطوط السير وفتح عملاء جدد، و يشترط مؤهل فوق متوسط، و أن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 2280 جنية.
وظائف آخري:-
مزايا و طرق التقدم لشغل الوظائف:-
توفر الشركة مرتبات مجزية للراغبين، بالإضافة إلى عمولات وتأمينات طبية واجتماعية و أرباح سنوية، و نظام العمل 8 ساعات، ولمن يرغب في شغل الوظائف المطلوبة يرجى ملئ استمارة التقديم من خلال الرابط التالي: https://tinyurl.com/vdyhnr6
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