وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده

2020-03-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير أعمال الفئات.

. مساعد مدير الفئات- العناية الشخصية.

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. مساعد مدير الفئات- الأقمشة والعناية المنزلية.

. مساعد متجر.

. مساعد خدمة الإنتاج.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مايو 2020م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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